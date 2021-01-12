«علي» ولع في زوجة عمه وابنها: كَل عليا 12 ألف جنيه من ميراث أبويا

«عمي كَل عليا 12 ألف جنيه من ميراث أبويا، ولما تعبت معاه واشتكيت لناس كتير وملقتش معاه حل رحت اشتريت سولار من دكان جنب البيت ورحت كسرت دماغ ابن عمي وأمه بقطعة حديد وولعت فيهم» تلك الكلمات ملخص اعتراف شاب ثلاثيني بعد القبض عليه بتهمة القتل العمد لزوجة عمه ونجلها داخل منزلهما في دسوق بكفر الشيخ انتقامًا من عمه لوجود خلافات بينهما على الميراث، وأنه خطط للجريمة وراقب عمه حتى تأكد من مغادرته للمنزل قبل دقائق من الجريمة.

المتهم: اشتريت سولار بـ 10 جنيهات وولعت فيهم بعد ما قتلتهم

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بقوله: «كنت عايز أحرق قلب عمي زي ما هو حرق قلبي وكل عليا حقي في الميراث، كنت محتاج فلوس أنا وأخواتي بس هو طلع راجل بياكل المال الحرام، هو اللي وصلني لكده»، وتحدث المتهم عن تفاصيل الجريمة بقوله إنه اشترى بـ 10 جنيهات سولار من دكان قريب من منزل عمه، ثم أحضر قطعة حديدية طولها 80 سنتيمترا وبعد ذلك توجه إلى منزل عمه وظل يراقبه حتى تأكد من مغادرته للمنزل إلى عمه في المخبز الذي يمتلكه وبعدها توجه إلى منزله وطرق على الباب وعندما خرج نجل عمه وفتح له أسرع في ضربه على رأسه بالحديدية.

وتابع المتهم «على.م» 28 عاما، في تحقيقات النيابة أن زوجة عمه حضرت على صرخة ابنها فأسرع المتهم نحوها وضربها على رأسها أيضًا فسقطت على الأرض فاقدة للوعى بجانب نجلها وأشل المتهم النيران في الشقة بالسولار حتى يخفي معالم جريمته النكراء، ونجح في الهروب من مسرح الجريمة قبل أن يتمكن الجيران من الإمساك به أو حتى مشاهدته وقت الجريمة.

المباحث كشفت تفاصيل الجريمة بعد إخماد النيران

فوجئ جيران المجني عليها بتصاعد أعمدة الدخان من داخل الشقة فأسرعوا إلى إخمادها وحضر زوج المجني عليها بعد تلقيه اتصالًا من أحد الجيران وبعد إخماد النيران وجد زوجته ونجلها جثتين هامدتين، وبينت تحريات المباحث أن الجريمة قتل عمد بعد أن أرشد صاحب الدكان عن المتهم الذي اشترى منه كمية من السولار فألقت المباحث القبض عليه وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة انتقامًا من عمه.

قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثماني المجني عليهما، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.