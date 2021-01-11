تامر حسين لـ رامي صبري: «محتاج تفهم الذوق.. ولو غنيت لـ20 سنة هتخسر»

شن الشاعر تامر حسين، هجومًا عنيفًا على الفنان رامي صبري، بعدما طرح الأخير أغنية «شكرًا» للفنان عمرو دياب، بصوته عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، مُعتبرًا ذلك بالتعدي على حقوق الملكية.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا ذوقياً للمرة المليون حاولت أصلح اللى بيعمله وقلت إنه زيه زي الفانز اللى بتعمل cover لأغنية بما إنها نزلت رسمى»، متابعًا: «لكن الحقيقة إنه فى سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنة مش فى صالحه لو غنى 20 سنة كمان لقدام معرفش مُصر يخسر ليه؟».

وتابع: «فعلاً قلبت سويقة وجهل بالقانون وجهل فى التعامل مع الزملاء والكبار.. رامى محتاج يفهم ذوقيات كتير فى المهنة دى وفى الأصول ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج ويعرف إن الفن أخلاق ويتعلم من زمايله اللى سابقينه بأخلاقهم قبل فنه».

وأضاف: «تامرحسنى وحماقى فى حتة تانيه وفى المكانة دى لأنهم مهتمين بالأخلاق قبل الفن ومعندهمش مشاكل فى العلن».

وكان الفنان عمرو دياب، قد طرح أغنيته الجديدة «شكرًا» من ضمن أغنيات ألبوم «يا أنا يا لاء»، وتقول كلماتها «مش طالبة زعل الليلادي.. واللي بيتلكك سلام.. كل اللي جاي انبساط.. روق هتنسى اللي فات.. عايزين نعيش الليلادي مش هنقضيها حكايات».

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر، قد شن هو الآخر هجومًا حادًا على الفنان رامي صبري، بعدما طرح أغنية «شكرًا» للفنان عمرو دياب، بصوته، قائلًا: «لازم عقاب رادع».

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: «فيس بوك»: «هو إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنيه مش بتاعته.. أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض أغانينا مش مشاع لأي حد في دماغه».

وتابع: «لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه، لازم وقفه مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع، هي مش سويقة».