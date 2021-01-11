جهود الإمام الطيب المجتمعية ودوره الإنساني في 7 نقاط

يضطلع الأزهر الشريف بقيادة شيخه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف، في الملف الإنساني والاجتماعي والخدمي، حيث نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تقرير، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تقرير حول جهود الإمام الأكبر في تعزيز دور الأزهر الإنساني، وذلك في مستهل عامه السادس والسبعين، حيث تحتفل صفحات الأزهريبن هذا الشهر بميلاد الإمام الأكبر، يوم 6 يناير من كل عام، حيث أكد المركز أن الإمام الطيب يؤدي دورا إنسانيا راقيا في مصر والعالم، ويولي الضعفاء والمرضى والمضطهدين اهتماما ودعما وإعانة، ويواسي المكروب، ويمسح دمعة المصاب، ومن الأمثلة على ذلك:

⁦1- متابعة الأزهر الشريف وشيخه الطيب أحوال المسلمين حول العالم، ودعم المستضعفين منهم، واستنكار الممارسات العنصرية ضدهم.

2- ⁩تسيير قوافل طبية وإغاثية دولية ومحلية، تضم نخبة من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر الشريف في مختلف التخصصات؛ لإجراء العمليات الجراحية، وما يلزمها من فحوص طبية دقيقة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين، وآلام المرضى.

3- ⁩تدخلات الإمام الطيب لدعم بعض الحالات الإنسانية الفردية، ككفالة سفر بعض الطلاب الوافدين إلى بلدانهم، وتحمله تكاليف تعليم بعض الأطفال غير القادرين، أو أصحاب الإنجاز الكبير من محدودي الدخل.

الأخوة الإنسانية

4- ⁩تبرع الإمام بقيمة «جائزة الأخوة الإنسانية» لدعم المحتاجين، وسداد ديون الغارمين والغارمات.

5- مضاعفة الإعانة الشهرية للمستحقين المستفيدين من خدمات «بيت الزكاة والصدقات المصري» أحد ابتكارات الإمام الأكبر.

تحيا مصر

6- تكاتف الأزهر مع باقي مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتبرعه بخمسة ملايين جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر».

7- تكفل شيخ الأزهر بتعليم أبناء الأطباء الذين كانوا في صفوف المواجهة الأولى ضد فيروس كورونا المستجد، وكانوا ضمن ضحاياه.