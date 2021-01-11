في مستهل عامه الـ76.. أبرز تكريمات وأوسمة شيخ الأزهر

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تقريرا حول الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ودوره في نشر عالمية المؤسسة وذلك في مستهل عامه السادس والسبعين، حيث تحتفل صفحات الأزهريبن هذا الشهر بميلاد الإمام الأكبر يوم 6 يناير من كل عام.

وقال المركز في تقرير له، إن الإمام الأكبر د. أحمد الطيب حظي بالعديد من الاوسمة والكريمات جاء أبرزها:

- ⁩«جائزة الشخصية الإسلامية»، التي حصلت عليها جامعة الأزهر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عام: 2003.

- منح الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية فضيلته «وسام الاستقلال من الدرجة الأولى»، و«شهادة العضوية في أكاديمية آل البيت الملكية للفكر الإسلامي»؛ تقديرا لما قام به من شرح جوانب الدين الإسلامي الحنيف بوسطية واعتدال، أثناء مشاركته في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد بالأردن عام: 2005.

- تسلم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم «شخصية العام الإسلامية» عام: 2013.

- نال جائزة «شخصية العام الثقافية»، المقدمة من هيئة جائزة الشيخ زايد الدولية للكتاب عام: 2013.

- اختير «شخصية العام من دولة الكويت» بمناسبة اختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية لعام: 2016.

- منح الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت شيخ الأزهر «وسام دولة الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة» عام: 2016م، لخدماته الجليلة التي قدمها لنشر وسطية الدين الإسلامي، والدفاع عن المسلمين في العالم.

- قلدت جامعة «بولونيا» الإيطالية، أقدم وأعرق جامعات أوروبا، الإمام الأكبر «وسام السجل الأكبر» عام: 2018م؛ مشيرة إلى أنه يجسد نموذج عالم الدين المنفتح، والمعتدل، الذي يكرس حياته لمواجهة الأفكار المتطرفة، ونزعات الكراهية والإقصاء، ويوضح تعاليم الأديان الحقيقية، القائمة على التسامح والحوار وقبول الآخر.

- منح الإمام الأكبر 6 شهادات دكتوراه فخرية من جامعة «أوراسيا الوطنية» بكازاخستان، و«أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية»، وجامعة «أمير سونجكلا» التايلاندية، وجامعة «مولانا مالك إبراهيم الإسلامية» بإندونيسيا، وجامعة «الملايا» بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وجامعة «بنى سويف» المصرية في العلوم الاجتماعية.

- في عام: 2020 منحت ماليزيا لقب «الشخصية الإسلامية الأولى»؛ تقديرا لمساهماته في خدمة الأمة الإسلامية.