إصابة «منجاوي» بفيروس كورونا: ادعوا لي أخف

أعلن الفنان إيهاب بدر الدين، صاحب شخصية «منجاوي» في فيلم «كلمني شكرًا» عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرى التحاليل داخل أحد المعامل الخاصة وثبتت إيجابيتها.

وقال إيهاب بدر الدين، لـ«الوطن»، إنه تعرض بارتفاع في درجة الحرارة بشكلٍ مفاجئ قبل يومين، بجانب متاعب في العظام، الأمر الذي دفعه لإجراء التحاليل اللازمة، للوقوف على مدى إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وأوضح أنه يخضع للعزل المنزلي حاليًا، مع اتباع بروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة من قبل، داعيًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء في أقرب وقت، قائلاً: «ادعوا لي أخف».

يذكر أن إيهاب بدر الدين، شارك في عدد من الأعمال الفنية، وكان الظهور الفني الأول له من خلال فيلم "كلمني شكرا"، عام 2010، وتوالى ظهوره في عدد من الأعمال، منهم "صرخة نملة" و"سوق الجمعة".

يذكر أن فيلم «كلمني شكرا» عرض لأول مرة عام 2010، وتدور أحداثه حول إبراهيم توشكى الذي يعيش وهم النجومية، ويحلم بالتمثيل رغم انعدام موهبته، وعندما تتبدد أحلامه يبدأ في التحايل على واقعه بالفهلوة التي تصل أحيانًا للنصب والاحتيال، فيشتري خطوط محمول ويبيع المكالمات للناس دون تسديد الفواتير ثم ينشيء شبكة غير شرعية للقنوات الفضائية، فيقع في المشكلة تلو الأخرى.

فيلم «كلمني شكرا»، عمرو عبد الجليل، وغادة عبد الرازق، شويكار، وداليا إبراهيم، وصبري فواز، وماجد المصري، وحورية فرغلي، وآخرين، وهو من تأليف عمرو سعد وإخراج خالد يوسف.

فيما تدور أحداث فيلم «سوق الجمعة» حول عالم سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل أسبوع، والارتحال مع التجار المتواجدين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الزبائن، ويمتزج بقصة مأساوية يسعى فيها عضو إحدى الجماعات الإرهابية يُدعى (مالك) إلى وضع قنبلة وسط الأهالي في السوق لتفجيره، وذلك بعد أن يُوهم (سيد خرطوش) بأنه تاجر أنتيكات.