أسبوع حزين بسبب الشبورة.. مصرع 20 شخصا في حوادث الطرق

لقى 20 شخصا مصرعهم في 11 حادثا مروريا خلال الأسبوع الماضي، وذلك حسبما أعلنته وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارات المرور في مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وكانت تلك الحوادث قد وقعت بسبب الرؤية الضبابية لتصل إلى انعدامها تماماً نتيجة الشبورة المائية التي تغطي أغلب الطرق في الوقت الحالي.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن إصابة 64 شخصا نتيجة الحوادث، فيما اختلفت الإصابات بحسب حجم وطريقة الحادث، حيث أصيب البعض باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات بالجسم وسحجات خفيفة ومتوسطة بالإضافة إلى اشتباه وكسور بالجسم و العمود الفقري.

ورصدت «الوطن» في السطور التالية أبرز تلك الحوادث: حادثان دمويان وقعا يوم الثلاثاء الماضي، 5 يناير، الحادث الأول كان على الطريق الصحراوي الغربي وتحديداً أمام قرية بنبان التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، وذلك نتيجة تصادم اتوبيس بشاحنة نقل ليلقى شخصان مصرعهما وإصابة 17 آخرين، فيما كان الحادث الثاني والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بسبب تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي، بالقرب من قرية البهنسا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وشهد يوم الأربعاء الماضي حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر.

وكان الطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج- البحر الأحمر» بدائرة مركز أخميم، قد شهد يوم الخميس الماضي الموافق 7 يناير، حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نقل، لينتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح متوسطة.

حادث آخر وقع الجمعة الماضية نتج عنه مصرع شخصين وإصابة اثنين عقب انقلاب سيارة نقل في ترعة الإسماعيلية في بلبيس بالشرقية، وكانت جهود قوات الإنقاذ النهري قد نحجت في انتشال جثة أحد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن الضحية الأخرى.

وكانت فتاة قد لقيت مصرعها فيما أصيب 7 آخرين يوم السبت الماضي، نتيجة انقلاب سيارتهم على طريق «الإسماعيلية_القاهرة» وتحديداً بمركز أبوصير في محافظة الإسماعيلية.

وكان يوم الأحد هو الأكثر عدداً في الحوادث، حيث شهد وقوع 3 حوادث عقب انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، ليسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، فيما أسفر الحادثان الآخران عن مصرع شخصين بالإضافة إلى عدد من الإصابات المختلفة.

وشهد يوم الاثنين وقوع حادثين على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، ليلقى شخص مصرعه ويصاب آخر في الحادث الأول، فيما أسفر الثاني عن مصرع رجل في العقد السادس من عمره وإصابة آخرين نتيجة انقلاب الميكروباص الذي يستقلونه.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد نوهت بضرورة التزام قائدي المركبات ببعض الإرشادات لتجنب وقوع الحوادث خاصة أثناء الشبورة المائية، كان أهمها، تجنب قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة تماماً، وتهدئة السرعة بمجرد ظهور الشبورة وإضاءة جميع أنوار السيارة واستخدام إضاءة الشبورة في حالة كانت السيارة مزودة بها، عدم الوقوف بالطريق الذي تغطيه الشبورة لأي سبب وضرورة تجنيب السيارة في حالة حدوث عطل والبقاء داخلها لحين زوال الشبورة، حتى لا تتعرض حياة المواطن والآخرين للخطر، بالإضافة إلى عدد آخر من التعليمات.