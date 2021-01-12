العثور على جثتين مدفونتين بصحراء أطفيح في ظروف غامضة.. والأمن يحقق

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثتين مدفونتين فى منطقة صحراوية بمنطقة أطفيح جنوب محافظ الجيزة.

أسلحة نارية ومخدرات بجوار مكان دفن الجثث

وبدأت القوات تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، فى فحص عدد من المشتبه من المترددين على المنطقة وتجار المواد المخدرة بعد أن عثرت القوات على كمية من الأسلحة النارية والحشيش فى عشة بجوار مكان دفن الجثث وتبين من خلال الفحص أن الأسلحة بينها سلاح آلى وجرينوف وآر بي جي وسلاح آلي، بالإضافة إلى أدوات لتصنيع مخدر الحشيش.

النيابة تحقق وتقرر عرض الجثث على الطب الشرعي

وشرحت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، والمقدم أحمد يسرى رئيس المباحث، أن القوات تحفظت على المضبوطات وبدأت فى البحث لمعرفة عما إذا كان هناك جثث أخرى من عدمه.

وانتقل فريق من النيابة العامة لإجراء معاينة لمكان الواقعة وقررت عرض الجثث على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة وحرزت النيابة الأسلحة والمضبوطات والحشيش.

بداية الواقعة

ذكرت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة بورود بلاغ من عدد من العاملين بالمحاجر لمباحث أطفيح يفيد بالعثور على أسلحة وحشيش فى عشة بمنطقة جبلية، وعلى الفور انتقلت القوات وبالفحص والتحرى عثر على جثتين فى حالة تحلل وتحفظت على المضبوطات واستخرجت الجثث لعرضها على الجهات المختصة.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى خيوط مهمة من خلال الفحص والتحرى وسوف تكشف ملابسات الواقعة خلال الساعات القليلة المقبلة.