الأرصاد: الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بـ6 درجات.. وتنخفض غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنّ درجات الحرارة ترتفع اليوم بنحو 6 درجات عن المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشورها: «ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بـ6 درجات خلال هذا الوقت من العام، بسبب تكون منخفض جوي على البحر المتوسط يعمل على سحب كتلة جنوبية خلال اليوم، تصل معها درجة الحرارة على القاهرة إلى 26، وسرعان ما تنخفض غدا الأربعاء لتعود الحرارة إلى معدلاتها».

الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب تحجب الرؤية

وكان محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نوه في وقت سابق بأنّ الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب وتحجب الرؤية على أغلب الطرق، ستقل بداية من الأربعاء المقبل، رغم ارتفاع درجات الحرارة، بسبب تغيير اتجاهات الهواء.

ارتفاع درجات الحرارة

وشرح مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلا إنّ الشبورة المائية تتسبب في تكوينها عدة عوامل، بينها الاستقرار في الحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة العظمى وانخفاض درجات الحرارة الصغرى، لكن مكونات الشبورة عبارة عن هواء قادم من البحر محمّل بكميات كبيرة من الرطوبة، وبمجرد الدخول على الأرض المنخفضة درجات الحرارة بها في فترات الليل مع هدوء سرعات الرياح، تتكون الشبورة الكثيفة للضباب، وتكون الرياح اتجاهها جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، ما يعمل على رفع درجات الحرارة، ووجود كتلة هوائية قادمة من الصحراء الليبية ثم الصحراء الغربية، وكل هذه العوامل تؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

ولفت إلى أنّ البلاد ستشهد بنهاية الأسبوع نشاط للرياح المحمّلة بالأتربة، إذ إنّ نشاط الرياح على مسطح ترابي مثل الصحراء الغربية يثير الرمال والأتربة، خاصة الطبقات الخفيفة من الأتربة على أسطح الأراضي الصحراوية، مثلما يحمل كميات من الرطوبة حينما يمر على مسطح مائي.