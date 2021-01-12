نيابة دسوق بكفر الشيخ تستكمل التحقيق في البلاغين ضد «قمصان» اليوم

تستكمل نيابة مركز دسوق، برئاسة المستشار يحي السقعان، في تمام العاشرة صباحا، التحقيق في البلاغين المقدمين ضد الشاب محمد قمصان، المعروف بلقب «محارب السرطان»، ابن قرية سنهور، التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ؛ إذ جرى اتهامه بترويج أخبار كاذبة ومحاولة جمع تبرعات.

ونفى الشاب ذلك، وكذلك تحصله أي مبالغ مالية من أي شخص، وقدمت «حنان. م.ا»، موظفة بإدارة التضامن الاجتماعي، بلاغا اتهمت فيه الشاب، أنه تحصل على الامتيازات التي يحصل عليها مرضى السرطان على غير الحقيقة، مشيرة إلى أنها فوجئت به يطلب الانضمام لهم كونهم مجموعة يطلقون على أنفسهم «محاربي السرطان»، على أساس أنه مريض.

وقالت في البلاغ، إنها مريضة سرطان، ومع مرور الوقت طالبوه بتقديم أوراق طبية تثبت مرضه من أجل إنجاز بعض الأمور الخاصة بجميع مرضى السرطان، ولم يلتزم بتقديمها، وأوهمهم أنه يتلق العلاج في مستشفى 5757 لعلاج مرضى السرطان.

وأضافت: «بحثنا على ملف له في مستشفى 5757، و تبين لهم عدم وجود شخص يحمل ذلك الاسم من بين المرضى الذين يتلقون العلاج فيه، وأبلغتهم سيدة أنه استغل صورة ابنها مريض السرطان، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي لإيهامهم أنه مريض لكنه حذف الصورة.

بينما اتهمته أخصائية تخاطب مقيمة بمدينة دسوق تدعى «هند.ع»، بتهديدها عبر موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، ومحاولة غلق صفحتها على الموقع ذاته، بعدما نشرت قصته وأنه ليس مصابا بالسرطان، على حد قولها أمام النيابة.

ووصل قمصان إلى ديوان عام مركز الشرطة في الثامنة مساء أمس، لسؤاله في الاتهامات التي وجهها له البعض، بترويج أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت النيابة العامة التحقيق معه.

وأكدت مصادر أمنية لـ«الوطن» أنه جرى استدعاء محمد قمصان، وليس القبض أو التحفظ عليه؛ إذ توجه إلى مركز الشرطة دون القبض عليه، ويواجه تهمة ترويج أخبار كاذبة تعكر الصفو العام، بعدما تقدم البعض ببلاغات ضده.