تطورات الحالة الصحية للسيناريست محمد سمير مبروك: عملية نجحت

أعلن السيناريست أحمد عادل سلطان عن تفاصيل الحالة الصحية للسيناريست محمد سمير مبروك، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، بعد خروجه من العمليات التي أجراها أمس بقلبه نظراً لأنه يعاني من مشكلة منذ فترة .

وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «محمد كويس، العملية نجحت الحمد لله، و هيخرج من المستشفى خلال ساعتين من دلوقتي.. كل حابيبه اللي سألوا عليه و كانوا ناويين يروحوا المستشفى النهارده، ياريت يطمنوا، مشكورين جدا، و ربنا يعافينا و يعافيكم انتم و كل حبايبكم وأهاليكم وأصدقائكم وأقاربكم ».

يذكر أن السيناريست محمد سمير مبروك كان يعاني من مشكلة في القلب، مما استدعي إلي إجراءه عملية صدمات كهربائية في القلب أمس.

أهم أعمال السيناريست محمد سمير مبروك

وقدم سميرة عدة أعمال فنية خلال مشواره الفني من أبرزها «عبدة موتة، المشهندس حسن، محترم إلا ربع، سالم أبو أخته، الخلبوص،النبطشي، القشاش، عبده موته»، وغيرها من الأعمال، كما شارك مبروك في ورشة كُتابة مسلسل السيت كوم الشهير «تامر وشوقية» في مواسمه من 2006 وحتى يناير 2014، حيث تخرج من قسم اللغة الألمانية في المعهد العالي للغات، وبدأ حياته المهنية بفيلم «المش مهندس حسن»، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض .

وقد أعلن أمس السيناريست أحمد عادل سلطان تعرض صديقه لوعكة صحية شديدة مطالباً الجميع بالدعاء له، حيث قال «الصديق والاخ العزيز السيناريست محمد سمير مبروك، بيمر بوعكة صحية، وداخل دلوقتي يعمل عملية صدمات كهربية بالقلب» .

وأضاف، «نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل، الدعاء يرد البلاء، وعسى أن يكون من بينكم من لا يرد الله دعوته، ألف سلامة عليك يا محمد، وان شاء الله تقوم منها على خير يا حبيبي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاءً عاجلاً لا يغادر سقماً».