أبرز المعلومات عن صهر الظواهري: أمريكا وضعت 7 ملايين دولار مقابل رأسه

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي لتحديد موقع عبد الرحمن المغربي أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي.

وفيما يلي أبرز معلومات عن الإرهابي عبد الرحمن المغربي:

1- استفاد الإرهابي من إعلان مقتله قبل سنوات.

2- ظل بعيدا عن الأضواء يدير مع الظواهري شؤون التنظيم من وكرهما في إيران، حيث يحظيان بغطاء يوفر لهما ولقيادات إرهابية أخرى كثيرة بالتنظيم الحماية اللازمة للبقاء بعيدا عن الأعين وعن العدالة الدولية.

3- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار، مقابل تزويد واشنطن بمعلومات تساهم في تحديد موقع قيادي القاعدة الموجود حاليا في إيران.

4- يعتبر المغربي الذراع اليمنى للظواهري، وهو صهره.

5- ترددت معلومات واسعة عن مقتله في وزيرستان عام 2006.

6- تنظيم القاعدة الإرهابي استثمر بدوره إعلان مقتل المغربي، حيث حرص على عدم الإشارة إليه منذ ذلك التاريخ، في إصداراته ومختلف بياناته.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الرجل الثاني بالقاعدة الذي يدعى محمد المصري، المطلوب لقتله أمريكيين في تفجيرات أفريقيا عام 1998، قتل في 7 أغسطس 2020 دون الإفصاح عمن قتله.

وأضاف: فرضنا اليوم عقوبات على عبد الرحمن المغربي و3 آخرين من قيادات تنظيم القاعدة المتواجدين في إيران.

واستطرد: رصدنا مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لتحديد مكان عبد الرحمن المغربي.