عاجل.. مدبولي لمنتخب اليد: «مستنينكم تفرحوا الشعب المصري»

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق الوطني لكرة اليد خلال مشاهدته المران الرئيسي لهم قبل انطلاق بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر، وتنطلق فعاليتها غداً، بأن يؤدوا بأفضل ما يكون.

وقال «مدبولي»، عقب حضوره المران: «شباب مصر الجميل والعظيم.. أنقل ليكم تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته ليكم بالتوفيق في هذا الحدث العالمي الكبير».

وأضاف: «شرف ليا، وفخر ليا أكون معاكم النهاردة، واشهد التدريب الختامي قبل انطلاق البطولة بكرا، وإحنا كدولة، وكشعب مصر ننتظر منكم كتير أوي».

وتابع: «العبء اللي عليكم، والمسئولية موجودة بحكم البطولة بتتنظم على أرض مصر، والدولة لم تدخر أي شيء لتظهر البطولة أفضل تنظيم ممكن على مستوى العالم، ونفاخر بيها العالم أجمع»، موضحاً أن البنية الأساسية والتنظيم للبطولة تم تنفيذه على أفضل ما يمكن، ونسعى لتكون من أفضل البطولات التي تم تنظيمها على مستوى العالم.

وواصل: «الأمور تحتم عليكم إسعاد الشعب المصري.. الظروف اللي إحنا فيها من حالة فيروس كورونا خالق نوع من الضغوط النفسية مش علينا بس.. على كل العالم، والناس نفسها حاجة تفرح بيها، وتتلم حواليها.. ودي مسئولية وعبء عليكم».

وأكد أنه لديه ثقة ويقين في المنتخب، وأنه يعي جيداً أن رجال لعبة كرة اليد في مصر طوال عمرهم مصدر فخر، وإعزاز للكرة المصرية.

وأشار إلى أن كرة اليد المصرية دائماً تحقق انتصارات هائلة، وأننا لدينا أمل كبير جداً في منتخبنا.

وتابع: «ربنا يوفقكم.. كلنا في ضهركم، ومعاكم، وبندعلكم، ونتمنى لكم كل نجاح وتوفيق.. إن شاء الله ترفعوا رأس مصر عالياً في تلك البطولة».

وتمنى «مدبولي»، أن تخرج البطولة كحدث تاريخي نفاخر فيه العالم كله في التنظيم، وتميز الفريق المصري بالبطولة الكبيرة جداً.

واختتم حديثه، قائلاً: «بإذن الله نكون معاكم بكرا على خير، وتبدأوا مشواركم بنجاح إن شاء الله.. وربنا معاكم».