تحرير 125 مخالفة عدم ارتداء الكمامة في الجيزة

شنت أحياء ومدن ومراكز الجيزة حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين للكمامات والالتزام بمواعيد غلق المحال.

تحرير 125 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات بالبدرشين

وحرر مركز ومدينة البدرشين برئاسة محمود زين شنب، 125محضر غرامة فورية بمدينة البدرشين بالتنسيق مع مركز الشرطة لغير الملتزمين بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات.

167 حالة إشغال للمحال بشوارع الدقي

ونظم حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة مكبرة للتفتيش علي رخص المحلات ومراجعة الإعلانات واشترطات التراخيص ورفع كافه الإشغالات للمحلات المخالفة والأكشاك في شوارع التحرير والدقي ومصدق ومحي الدين أبو العز وأسفرت الحملة عن رفع ١٦٧إشغال وجرى إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي.

متابعه أعمال التطوير بحي الهرم

وشن حي الهرم برئاسة اللواء خالد عصر، حملات مكبرة لرفع الاشغالات ومتابعة أعمال التطوير والتوسعة والتطوير بشارع الأربعين، امتداد شارع ترسا، كما قام قطاع منشأه البكاري وكفر غطاطي وإداره المتابعة الميدانية بشن حملة مكبرة على شارع كعابيش، وتم رفع التعديات والإشغالات من حرم الطريق، وإعاده الانضباط للشارع وإحكام السيطرة علي المخالفين ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي .

كما باشرت إدارة الحدائق أعمالها بتقليم النخيل بشارع اللبيني لإضفاء اللمسة الجمالية على الشارع، وسحبت إدارة المرافق المياه من شارع عبد الصمد الجابري من اللبيني هرم كما تم إصلاح ماسورة الغاز بحارة الوكيل من ترعه السيسي، إلى جانب متابع’ أعمال شركة المؤسسة العربية ٢ لأعمال النظافة ورفع المخلفات بمساكن الشباب والاستثماري من قبل إدارة الرصد بالحي.