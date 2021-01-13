السودان: إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع بعدم التزامها باتفاقية الحدود

أعلنت مفوضية الحدود في السودان أن أديس أبابا تريد إجبار الخرطوم على قبول الوضع الراهن، متهمة إثيوبيا بعدم الالتزام باتفاقية 1972 الحدودية.

وأضاف السودان أن أطماع إثيوبيا وصلت حد إقامة مشاريع البني التحتية في الفشقة.

وأوضح رئيس مفوضية الحدود بالسودان، أنه «كان دائماً يقال لنا في كل جولة مفاوضات إن التعديات من عصابات متفلتة»، لافتا إلى أن ادعاءات إثيوبيا بأنها لم تكن طرفا في اتفاقية العام 1902 غير صحيحة ولدينا ما يثبت ذلك.

وأشار أن السودان التزم بسداد تكلفة وضع العلامات حال تعذر إثيوبيا، مشددا على أن الحدود لم تكن يوما محل نزاع.

في المقابل، قال السفير الإثيوبي في السودان، إن اتفاقية العام 1902 تمت دون تفويض من إثيوبيا، مشيرا إلى أن الرائد جوين الذي قام بترسيم الحدود عام 1902 تحامل على الجانب الإثيوبي.

واتهم سفير إثيوبيا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات إثيوبية منذ نوفمبر الماضي، مشددا على أن ما قام به الجيش السوداني سيؤدي إلى الإضرار بعلاقة البلدين.

كما شدد على ضرورة أن تحل قضية الحدود بشكل ودي بصورة عاجلة.