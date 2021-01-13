محامي «حنين»: سيخلى سبيلها خلال 3 أيام من قسم الساحل

قال حسين البقار، محامي حنين حسام، المعروفة بفتاة «تيك توك» إنّ حنين استحقت البراءة التي أصدرتها المحكمة بحقها، مشيرا إلى أنّ القرار أسعدهم كثيرا، كون وضع الفتاة القانوني وتهمها غير مفهومة بالنسبة للجميع.

وأضاف «بقار» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ إجراءات خروج حنين بدأت منذ الأمس، حيث أنه من المتوقع أن تغادر قسم الشرطة ويخلى سبيلها بشكل تام ومن ثم عودتها إلى المنزل مساء غد الخميس أو بحلول يومي السبت والأحد القادمين كحد أقصى، ويتابع: «لو الإجراءات خلصت بكرة بالليل يبقى حنين هتخرج يوم السبت لأن مافيش إخلاء سبيل بيتم يوم الجمعة، وبالتالي مضطرة تنتظر يوم كامل في قسم الشرطة».

إجراءات إخلاء السبيل ومغادرة السجن

ويشرح «بقار» بشكل مفصل الإجراءات التي يتم اتباعها من أجل إخلاء سبيل المتهمة، حيث تبدأ بإخلاء طرف من سجن القناطر وعلى إثرها يتم تسليم «مخلة الملابس البيضاء» التي تم تسليمها لـ«حنين» بمجرد أن أصبحت نزيلة في أحد الزنازين، تتوجه بعدها المتهمة إلى قسم شرطة الخليفة، ليسلمها قسم الخليفة إلى قسم شرطة الساحل الذي سينفذ إخلاء السبيل بعد العرض، عقب حصول «حنين» على صحة الإفراج.

وكانت حالة من الفرحة العارمة والسعادة عبّرت عنها أسرة حنين عقب صدور حكم البراءة بحق نجلتهم، ويذكر أنَ حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، قد تم إلقاء القبض عليها في إبريل من العام الماضي بتهمة بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض من خلاله على الفسق والفجور وتساعد على هدم قيم ومبادئ المجتمع المصري.

وأوضح محامي «حنين» أنها تبقى لها الدعوى الأخيرة والتي تتهمها بالاتجار في البشر.