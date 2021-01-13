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جامعة القاهرة: حنين حسام ستعود لاستكمال دراستها وأداء الامتحانات

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أحمد أبوضيف
03:53 م | الأربعاء 13 يناير 2021
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة السماح رسميا للطالبة حنين حسام المقيدة في كلية الآثار، باستكمال الدراسة وأداء الامتحانات بعد صدور حكم ببراءتها وإلغاء الحبس.

وقضت المحكمة الاقتصادية أمس، ببراءة حنين حسام من اتهامها بالتحريض على الدعارة، والحكم بتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات وصفت بأنّها فاضحة. 

الجامعة: رفضنا فصل حنين حسام 

وأوضح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي للجامعة، أنّ الطالبة لم يتم فصلها من الجامعة ولم تمنع من أداء الامتحانات، لكن تم تحويلها للتحقيق، ورفضت الجاممعة فصلها بعد صدور قرار الإتهام لها، إذ إنّ قرار التحويل للتحقيق ليس معناه المنع من الامتحانات، لكن هو لاستيضاح الموقف.

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