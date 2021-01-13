خبير أمن معلومات: لا يوجد تطبيق إلكتروني آمن بنسبة 100%

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن تحديثات واتساب الأخيرة تتضمن خاصية إتاحة البيانات والمعلومات لإدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكن لن تكون الصور الشخصية والمحادثات الشخصية ضمن هذه المعلومات المتاحة، فسيتم إتاحة بيانات مثل حالة البطارية والمنطقة الجغرافية واللغة والاسم لإدارة موقع فيس بوك.

فيس بوك يستخدم البيانات الشخصية لأغراض إعلانية وليس لنشرها

وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة صدى البلد، أن ما يحدث على فيسبوك من إتاحة بيانات سيكون متاحًا على تطبيق الواتساب والبيانات التي سوف يحصل عليها فيسبوك لن يقوم بنشرها ولكن يتم استخدام المعلومات لأغراض إعلانية، والخطورة تكمن في أن تطبيق واتساب يكون أكثر خصوصية للمستخدم أكثر من تطبيق فيسبوك ورغم ذلك يحدث عليه هذه التحديثات.

تطبيق سيجنل الأكثر أمانًا حتى الآن

وأوضح أن تطبيق سيجنل الأكثر أمانًا حتى الآن ولكن كل التطبيقات الإلكترونية ليست آمنة بنسبة 100%، ويبنغي الحذر من استخدام واتساب في الفترة المقبلة، حيث لابد من توافر ثقافة الخصوصية وعدم كتابة معلومات خاصة بشكل كبير.

وأكد أن التحديث مطبق على الجميع إلا دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لأن لديهم قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الأوروبيين، وهناك الكثير من البرامج التي من الممكن أن نستخدمها بديلًا عن برنامج واتساب، خصوصًا بعد التحديث الجديد للبرنامح بخصوص تداول المعلومات والبيانات الشخصية مع فيسبوك.

وأردف أنه حتى أبلكيشن تليجرام وسجنل يقدمان مردودا جيدا للمواطنين، كبرنامج للتواصل بين الناس، مشددًا على أنه قائم على التبرعات من قبل المواطنين، في يوم وليلة ممكن نلاقي البرامج دي بتتداول البيانات مع فيس بوك.. فيسبوك ممكن يشتريهم زي مع عمل مع واتساب، موضحًا أن تيلجرام ليس قائما على بيع البيانات وشراءها.