سفير مصر بريتوريا يقيم مأدبة غداء لسفير جنوب أفريقيا الجديد بالقاهرة

أقام أحمد الفاضلى، سفير مصر في جنوب أفريقيا، وزوجته حبيبة عبدالرازق، مساء الأربعاء، مأدبة غداء تكريمًا للسفير نتسيكى ماشيمباى، سفير جنوب أفريقيا الجديد المُعين فى مصر، وحرمه خانى ماشيمباى، وذلك قبل مغادرتهما المُقررة إلى القاهرة يوم الجمعة 15 يناير 2021.

ناقش السفيران، أهمية العلاقات الثنائية بين الدولتين وتطوراتها منذ عام 1993، وكيفية تعزيزها من خلال توثيق التعاون فى الفترة القادمة، ووضًعا في الاعتبار المكانة الفريدة للدولتين كأكبر قوتين اقتصاديتين فى شمال وجنوب القارة الأفريقية.

تم دعوة عدد محدود جدًا من المديرين التنفيذيين الرئيسيين لمجتمع الأعمال فى جنوب أفريقيا، فى ظل اللوائح والإجراءات والقيود المفروضة بسبب حالة الإغلاق الوطنى للحد من انتشار فيروس كورونا، وكان من بينهم، رؤساء غرفة التجارة والصناعة الجنوب أفريقية SACCI، ومجلس الصناعات الدفاعية والبحرية SAAMDEC، وكذلك عدد من الرؤساء التنفيذيين لصناديق الاستثمار والشركات المملوكة للدولة.

وخلال اللقاء قال أحمد الفاضلى، سفير مصر فى جنوب أفريقيا: إن العلاقات الحالية بين مصر وجنوب أفريقيا لا تعكس عُمق العلاقات التاريخية بين الدولتين أو إمكانياتهما، وأن اللقاء مع السفير ماشيمباى هو فرصة لمناقشة سُبل دفع العلاقات الثنائية نحو مستوى استراتيجى مُستدام.

وأضاف، أن هناك فرصًا يتعين اغتنامها وتحديات يتعين التغلب عليها، فالعلاقة القوية بين القيادتين السياسيتين بالدولتين تُتيح تعزيز التعاون الثنائى بين الدولتين، والدفاع عن مصالح القارة الأفريقية تحقيقًا للرؤية حول التكامل الأفريقى وتحقيق الأمن والازدهار فى القارة الأفريقية.

ونوه «الفاضلى»، عن مثال لذلك التعاون بقوله: إن «طريق القاهرة – كيب تاون هو أحد الفرص الهامة لهذا التعاون، فهو مشروع كان يُنظر إليه فى الماضى على أنه طريقاً استعمارياً، لكنه الآن لديه القدرة على أن يُصبح جسرًا يربط طرفى القارة الأفريقية ويُحقق نهضتها من خلال تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة بالإضافة إلى تحقيق التقارب بين الشعوب الأفريقية».

وذكر، أنه في هذا السياق تم مُناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الدولتين وبشكل خاص فى مجالات التجارة والاستثمار وما يُمكن تحقيقه معاً على المستوى القارى.

التقى نتسيكى ماشيمباى، السفير الجديد المُعين من جنوب أفريقيا لدى مصر، أيضًا بأعضاء السفارة المصرية فى بريتوريا، حيث تحدثوا عن رؤيتهم حول كيفية تعزيز التعاون بين الدولتين فى ضوء التحديات والفرص القائمة.

وقال ماشيمباى: إن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة للتشاور مع سفير مصر فى جنوب أفريقيا قبل السفر إلى القاهرة، خاصة وأننا نتشارك نفس الرؤية فيما يتعلق بأهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجى مستدام، مؤكدا، أن الفترة المُقبلة ستشهد اتصالات مُكثفة للغاية من أجل تحقيق هذه الرؤية المشتركة.