تحرير 397 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المواد المخدرة بسوهاج

استهدفت حملة أمنية لضباط مرور سوهاج، السائقين علي الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات، وأسفرت الحملة عن تحرير 397 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ إدارة مرور سوهاج حملة أمنية اسفرت عن تحرير 397 مخالفة مرورية، شملت «القيادة بدون ترخيص، السير عكس الاتجاه، عدم ربط حزام الأمان، استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة، ومخالفات نموذج 1255 مرور، سحب تراخيص، تصالح، حجز سيارات، ودراجات بخارية بدون لوحات»

وفي مجال مكافحة تعاطي المواد المخدرة تم تنفيذ حملة علي الطريق الصحراوي الشرقي وسحب 20 عينة عشوائية من سائقي الأجرة والنقل بالتنسيق مع مديرية الصحة، أسفرت التحاليل عن إيجابية عينيتين، وتم احالتهما للنيابة العامة للتحقيق.

ووردت معلومات للرائد أحمد المحرزي، رئيس مباحث وحدة مرور سوهاج، أفادت بقيام المدعو «ناشد.خ. ن. م» 28 عامًا، سائق، ويقيم بناحية دائرة مركز دار السلام بترخيص مقطورة مسطحة بوحدة مرور الكوثر ومن بين أوراق الترخيص التي قدمها مبايعة المقطورة منسوب صدورها للشركة المصرية لصناعة المقطورات ومعتمدة بأكلاشيهات بأختام وحدة مرور بسيون بإدارة مرور الغربية ويشتبه أن تكون مزوره.

بالاستعلام من إدارة مرور الغربية عن الأختام والأكلاشيهات أفادت بأنها لا تخص وحدة مرور بسيون ومزورة، تمكن ضباط وحدة مباحث الإدارة في حملة أمنية من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته قرر بأنه تحصل علي تلك المبايعة من المسئول عن شركة المصطفي لتجارة السيارات والمقطورات بدائرة الغربية.

حررت المحاضر اللازمة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.