ضبط 3 نصبوا على رواد الشراء أونلاين:«بيستلموا الفلوس وميبعتوش الأوردر»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تكوين 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة البحيرة، تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

وبينت التحريات، أنَّ المتهمين يعلنان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، ويتواصلان مع عملائهم مُستخدمين عدد من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات واتس آب، والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجني عليهم بتحويلها على تلك الخطوط، وعدم إتمام الاتفاق، كما ارتكبا 18 واقعة بذات الأسلوب.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تمّ استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهم الوقائع –11 شريحة هاتف محمول المستخدمة في ارتكاب الوقائع – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية) فضلاً عن مبلغ مالي بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أقرّوا بارتكابهم الوقائع على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.