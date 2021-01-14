"يشارك في صلاة الجنازة".. ماذا قال زكريا عزمي بعد وفاة صفوت الشريف؟

نعى الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وفاة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق.

وتقدم عزمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بخالص العزاء لأسرة صفوت الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يرحم الفقيد.

وقال زكريا عزمي: "أتقدم بخالص العزاء للأسرة، وخبر الوفاة أحزنني بشدة"، موضحا أنه يستعد لحضور صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد الشربتلي بالتجمع بعد صلاة العصر اليوم.

صلاة الجنازة

وشغل صفوت الشريف، منصب رئيس مجلس الشورى الأسبق وأمين عام الحزب الوطني ووزير الإعلام الاسبق، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتوفي أمس بمستشفى وادي النيل، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بعد عصر اليوم الخميس.

اللوكيميا

وقال محمد عزت، زوج ابنة صفوت الشريف، لـ«الوطن»، إنّه جثمان الراحل يشيع إلى مثواه الاخير عقب صلاة الجنازة، ويدفن في مقابر العائلة بكلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة، موضحا أنّ الأسرة ستتبع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أثناء الدفن والجنازة.

وكان الشريف تردد على المستشفى مؤخرا لعلاجه من اللوكيميا، لكن حالته الصحية تدهوت حتى فارق الحياة مساء أمس.

ويعد صفوت الشريف أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي عام 1977، وشغل منصب الأمين العام للحزب بين عامي 2002-2011، وكان رئيسا لمجلس الشورى، ومؤسس مدينة الانتاج الإعلامي.