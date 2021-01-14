استجابة لـ «الوطن».. نقل الطفلة «جويرية» للعناية المركزة بالسويس العام

نجحت جهود نائبي الشيوخ بالسويس، المحاسب أحمد خشانه والدكتور سيد عبده، في تدبير سرير عناية مركزة بمستشفى السويس العام للطفلة جويرية سيد، 7 أعوام بعد نشر «الوطن»، معاناتها مع فيروس كورونا بعد إصابتها بميكروب في الدم.

وأكد المحاسب أحمد خشانه، التواصل مع مسئولي مديرية الصحة لتوفير مكان للطفلة بغرفة العناية المركزة، مشيرا إلى أنه سيتابع حالة الطفلة، من خلال التواصل مع إدارة المستشفى وتوفير ما يلزمها من علاج، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يعمل لخدمة شعب السويس.

وكانت الطفلة أصيبت بكورونا بعد إصابتها بميكروب في الدم نقلتها أسرتها على إثرها إلى مستشفى خاصة من أجل العلاج وتم إيداعها العناية المركزة بالمستشفى، ما اضطر ووالدتها إلى بيع سيارة والدها المتوفي في نوفمبر الماضي من أجل سداد نفقات العلاج، وناشدت المسئولين التدخل ونقلها إلى عناية مركزة بمستشفى حكومي لعدم قدرتها على تحمل نفقات علاجها بالمستشفى الخاص.

وقالت والدة الطفلة، إن تكلفة اليوم الواحد في العناية المركزة بالمستشفى الخاص تتجاوز 2500 جنيه فضلا عن إجراء بعض الكشوفات والفحوصات والتحاليل بتكلفة 100 جنيه، لافتة إلى أنها دفعت مبلغ 3500 جنيه خلال أقل من 48 ساعة.