المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.. هل يستمر الانخفاض؟

يشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد، انخفاضا ملحوظا خلال العشر الأيام القليلة الماضية بعدما عاود الارتفاع وفقا لتوقعات وزارة الصحة والسكان ممثلة في اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس بارتفاع معدلات الإصابة في شهر ديسمبر ويناير وفبراير، وسجلت الوزارة أعلى معدلات الإصابة في نهاية شهر ديسمبر عندما سجلت الوزارة 1411 حالة ثم بدء في الانخفاض تدريجيا حتي وصلت إلي تسجيل 961 حالة في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وعاد المنحني الوبائي في الارتفاع ولكن بنسبة بسيطة للغاية حتي سجلت الوزارة أمس 996 حالة وفقا للتحاليل التي تجريها معامل وزارة الصحة والسكان، الأمر الذي جعل البعض يتساءل هل سيعود مرة أخري المنحني الوبائي في الارتفاع؟ وماذا يحدث في الوضع الوبائي في مصر.

الصحة: التشبع كلمة السر في المنحني الوبائي

وقال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لدينا مناطق تشهد ارتفاع في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد هذه المناطق علي سبيل المثال القاهرة الكبري في بعض الأحيان يحدث ما يسمي بـ«التشبع» ويقصد بيه أن هذه المناطق تتشبع تزيد في الاصابات حتي تنخفض فترة إلي أن تصل للاستقرار وهذا ما نراه الآن في المنحني الوبائي.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«لوطن» أننا نتمني أن تنخفض الأعداد إلي أن تصل إلي الاستقرار، مشيرا إلي أنه من الوارد العودة الي الزيادة مرة أخري كل ذلك يتوقف علي سلوكيات المواطنين، هناك انخفاض عن نهاية شهر ديسمبر ويعود ذلك الي خوف المواطنين، والالتزام بارتداء الكمامات بعد فرض الغرامات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء وهذا من افضل القرارات التي اتخذت الفترة الأخيرة.

الصحة معدلات الاصابة انخفضت بنسبة 21%

وكشفت تقارير صادرة من وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدل الإصابات بنسبة 21% خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر وحتى الأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي.

وقالت التقارير أن هناك انخفاض ملحوظ في حالات الاشتباه وترددها على المستشفيات بنسبة 15%، كما انخفض المتوسط اليومي لحالات الحجز في الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 11%، وأشارت التقارير الي انخفاض المتوسط اليومي لحالات الحجز بالرعاية المركزة بنسبة 8% ، كما زاد المتوسط اليومي لحالات الشفاء بنسبة 5%، مشيرة إلى انخفاض متوسط حالات الإصابات خلال الفترة الحالية.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع مستشفيات اها علي مستوي الجمهورية ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة.

كما أطلقت وزارة الصحة عدد من المنصات علي مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع علي مستجدات الفيروس وتلقي كافة الاستفسارات من المواطنين بشأن الفيروس.