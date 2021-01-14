تعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال عدد من التصريحات السابقة له، على عدم وجود نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي، وفقا الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي

ـ يبدأ العام الدراسي في 17 أكتوبر 2020، وينتهي في 24 يونيو 2021.

ـ تستمر الدراسة نحو 33 أسبوعا.

ـ ينتهي الفصل الدراسي الأول في 5 فبراير 2021.

ـ تبدأ امتحانات الثانوية العامة 19 يونيو 2021.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 96 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

ـ تستمر المراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي في أثناء عقد الامتحانات الشفهية والعلمية، للصف الأول والثاني الثانوي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نجحت العام الماضي في تسيير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن ظهور جائحة فيروس كورنا المستجد.

تأجيل امتحانات مرحلة التعليم الأساسي والجامعي

وكان مجلس الوزراء، قرر الشهر الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، على أن يطبق القرار على مرحلة التعليم الأساسي والجامعي، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين.

ويسري قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي كما هو، على أن تعقد كل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.