ضابط بالمظلات: القفز يكون لـ3 أنواع من الشخصيات لتنفيذ المهمات

قال العقيد أركان حرب، إبراهيم أبو الوفا، الضابط بسلاح المظلات، إن في ميدان التدريب التكتيكي لقوات المظلات، يجري تدريب أفراد قوات المظلات، وخلال القفز الحر، يجري نقل فرد القوات الخاصة إلى منطقة العمليات، ويوجد القفز من ارتفاعات عالية، وهذا يسمى القفز العسكري، كما يوجد الفتح المنخفض، وهذا يستخدم للوصول إلى المناطق القريبة، لكن القفز العالي يتم بعد استخدام ما يعرف بالسباحة الجوية، أما النوع الثالث يكون للأشخاص غير القادرين على القفز، لكن لديهم قدرات قوية لتنفيذ مهمة قتالية محددة في مجال تخصصه، ويستخدم هذا الشخص المظلة المزدوجة لتوصيل الفرد إلى مكان المهمة الخاصة به.

المظلة تستطيع حمل 150 كيلو

وأضاف الضابط بسلاح المظلات خلال استضافته في برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الفرد يستطيع حمل نحو 70 كيلو، تضم مظلته وأسلحته والذخيرة الخاصة به، كما يوجد نوع من المظلات يسمح بحمل 150 كيلو، وهذا حمل كبير يحتاج مقاتل محترف وصاحب أداء مميز، ويعتبر القفز المرحلة الأولى، حيث يبدأ بعده خطوة تنفيذ العملية المحددة، ويضم مكان التدريب 6 أهداف يتدرب عليها أعضاء القوات الخاصة في قوات المظلات منها أهداف منعزلة، بعد وصول القافز إلى الأرض يفرد الشدة الخاصة به، ثم يلم المظلة ويستخدم معداته لتنفيذ المهمة المطلوبة منه ومظلة العمليات تكون أكبر حجما لتحمل القافز وسلاحه الخاص الذي يتوجد في حقيبة سوداء، ويتحرك القافزون بشكل جماعي بعد الحصول على تعليمات من قائدهم للوصول إلى مكان العمليات معا.

خدمة الوطن شرف لكل واحد

وتابع: شرف لكل واحد في البلد أنه يخدم فيها بقلبه بكل جوارحه من خلال انضباطه، تنفيذ المهمة هو الهدف الرئيسي لأعضاء المظلات والقفز هو وسيلة لتحقيق هذا الهدف والتحركات تكون جماعية في أرض المعركة ويتم التواصل بين مجموعات القفز المختلفة التي تتبع قائدها.

القفز يحتاج إلى ساعات تدريب مكثفة

وذكر أحد الضابط بالقوات الخاصة بالمظلات المصرية، أن القفز يحتاج فترة تدريبة طويلة مع الفريق، للنزول في وقت محدد ومنطقة محددة، وللوصول لهذا المستوى، يتم التدريب خلال ساعات طويلة على فترات متتابعة، والهبوط يكون بشكل علمي، خاصة في أوقات الريح المتوسط والريح الشديدة، ويتم تحديد سرعة الريح أثناء الطيران من أجل تنفيذ نموذج دقيق يسمح بوصول القافز بسلامة إلى الأرض، ويسمح التدريب بتوظيف مشاعر الخوف والوطنية والحماس من أجل التغلب على أي مشاعر خوف ويتم تنفيذ المهمة بنجاح وفقا للمطلوب.