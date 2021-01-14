النرويج تغير توصيات تطعيم المسنين بعد وفاة 23 شخصا تلقوا لقاح فايزر

قررت السلطات الصحية في النرويج تغيير توصيات تطعيم المسنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد وفاة 23 شخصا عقب تلقيهم لقاح فايزر المضاد لـ كوفيد- 19، وفقا لما أعلنته وكالة الأدوية النرويجية.

وقال المتحدث باسم الوكالة شتاينار مادسن، إن الوضع غير مقلق، حيث إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بين كبار السن تزيد أعمارهم عن 80 عاما، ويعانون من ضعف المناعة، متابعا: هناك عامل خطر ضئيل للقاح، وبالتالي الآثار الجانبية المعتادة يمكن أن تسهم في مسار أكثر خطورة للأمراض لدى المسنين الذين يعانون من سوء الحالة الصحية، وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم.

ويقوم المتخصصون بالتحقيق في أسباب وفاة المواطنين، تم بالفعل فحص حوالي 13 حالة، وفقا لـ يوروب نيوز.

وأطلقت النرويج حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي في 27 ديسمبر الماضي، واستهدفت في المرحلة الأولى كبار السن ونزلاء دور رعاية المسنين بالإضافة إلى العاملين في مجال الرعاية الطبية، وحتى الآن تم الإعلان عن تطعيم 25 ألف شخص.

ويؤخذ لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد على جرعتين يفرق بينهما 21 يوما.

ووصل إجمالي الإصابات بـ كوفيد -19 في النرويج إلى أكثر من 75 ألف إصابة، وشهدت البلاد ارتفاعا في معدل الإصابات اليومية حيث وصلت إلى أعلى معدلاتها في 5 يناير الماضي بما يقرب من ألف حالة خلال 24 ساعة، وفقا لإحصاءات موقع وورلد ميتر.

وأوقفت النرويج الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة في 21 ديسمبر الماضي، وطبقت قواعد أكثر صرامة على كل الوافدين للحد من انتشار النوع المتحور الجديد من فيروس كورونا، ولكنها رفعت الحظر في الثاني من يناير الجاري، بينما استمرت القواعد الخاصة بشأن الحجر الصحي وخضوع الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة للفحص.