رئيس الفلبين: «قلت لبنتي متترشحش.. والمرأة لا تصلح للرئاسة»

اعتبر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أن المرأة لا تصلح لتولي منصب رئاسة البلاد، رغم أن بلاده شهدت من قبل تولي امرأتان لهذا المنصب، حكمتا ما يزيد على 15 عاما.

وجاءت تصريحات الرئيس الفلبيني، خلال افتتاح مشروع طريق سريع، ردا على تكهنات بأن ابنته قد تخلفه العام المقبل، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن رويترز.

الرئاسة عمل لا يناسب المرأة

وكان استطلاع للرأي أجري مؤخرا عن المرشح المفضل ضمن قائمة منافسين محتملين لانتخابات 2022، قد أظهر أن ابنة رئيس الفلبين، والتي تشغل حاليا منصب رئيسة بلدية دافاو سيتي، واسمها الرسمي، سارا دوتيرتي-كاربيو، تحتل المركز الأول بين المرشحين الذين أظهرهم الاستطلاع.

وقال دوتيرتي إن ابنته لن تترشح للرئاسة، موضحا أنه أبلغها ألا تترشح وذلك لإشفاقه عليها بسبب معرفته بأنها ستمر بما يمر به الآن.

وأضاف الرئيس أن الرئاسة عمل لا يناسب المرأة، وذلك لأن التكوين العاطفي للمرأة مختلف تماما عن تكوين الرجل، حسب قوله.

رئيستان سابقتان للفلبين

وتأتي هذه التصريحات رغم أن منصب الرئاسة في الفلبين شغلته امرأتان من قبل، وهما غلوريا ماكاباجال أرويو من 2001 إلى 2010، وكورازون أكينو من 1986 إلى 1992.

وعرف الرئيس دوتيرتي البالغ من العمر 75 عاما بآراء وصفت في الغالب بأنها مسيئة وجنسية ومعادية للمرأة، لكن مكتبه يصفها في العادة بأنها نكات غير ضارة.

وعلى الرغم من هذه التصريحات، لا يزال دوتيرتي يحتفظ بشعبية كبيرة في أوساط الفلبينيات.