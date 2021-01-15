الصحة تحذر المواطنين من مبسم الشيشة: ناقل لكورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، وكذلك منظمة الصحة العالمية، على أن تدخين الشيشة يزيد احتمال إصابة المدخن بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي لها، إن مشاركة مبسم الشيشة وخراطيمها يمكن أن تنتقل العدوى بالفيروس بين المواطنين.

وحذرت الوزارة قائلة «لا تدخن الشيشة أو تتبادل تدخينها مع الآخرين أثناء جائحة فيروس كورونا وإلى الأبد».

وتحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزراة علي الصحة العامة للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة إنه يجب الحرص على شرب السوائل بكثرة وخاصة الماء من 8 لـ 10 أكواب يوميا، للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة ضد الفيروس.

وتابعت الوزارة أنه لابد من الإكثار من عصائر الفواكه الطبيعية مثل عصير البرتقال والجوافه والليمون بدون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة للتحليته.

وقالت الدكتورة هالة زايد امس خلال مشاركتها باجتماع الاتحاد الأفريقي لمناقشة استراتيجية توفير لقاح فيروس كورونا المستجد للدول الأعضاء، إن مجال تصنيع اللقاحات هو أحد المحاور الهامة للوفاء باحتياجات الشعوب في ظل تسابق الدول للحصول على اللقاحات.

وأعربت الوزيرة عن استعداد مصر لتوفير احتياجات الدول الإفريقية من لقاحات فيروس كورونا المستجد وذلك فور البدء في التصنيع.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة.

كما أطلقت وزارة الصحة عددا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على مستجدات الفيروس وتلقي الاستفسارات من المواطنين بشأن الفيروس.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.