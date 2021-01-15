بعد الغلق الكلي لمطلع الدائري باتجاه المحور.. تعرف على الطرق البديلة

أعلنت محافظة الجيزة، عن إغلاق كلى لمطلع الطريق الدائرى للقادم من محور أحمد عرابي باتجاه محور 26 يوليو والمريوطية لمدة يوم واحد، ابتداء من الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 15 يناير.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق شبرا- بنها الحر، حيث ستقوم الشركة المنفذة بالبدء فى أعمال الكشط ووضع الطبقة الأسفلتية أعلى الطريق الدائرى وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابى باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية.

وتنوه محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى للمطلع القادم من محور أحمد عرابى باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية وذلك لمدة يوم واحد فقط يوم الجمعة الموافق 15/1/2021 ابتداء من الساعة 12 صباحاً، وحتى الساعة الـ 6 صباحاً فقط.

تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز تحويلة مرورية وهى على النحو التالى:- القادم من محور عرابى ويرغب بالسير تجاه أعلى الطريق الدائرى في اتجاه مناطق محور 26 يوليو والمريوطية، يسلك الاتجاهات الآتية (يقوم باستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق الوراق ثم الصعود لمحور الضبعة فى الاتجاه المؤدى إلى مدينة 6 أكتوبر ثم النزول مرة أخرى مباشرة من المنزل المؤدى إلى الطريق الدائرى فى اتجاه محور 26 يوليو والمريوطية)، كما يفضل للقادم من محور أحمد عرابى اتجاه الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية، أن يسلك محور 26 يوليو من أمام نادى الترسانة.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللواحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.