أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16-1-2021

تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 يناير الحالي، في السوق المصرية، وذلك في ظل اهتمام الأسرة المصرية بأسعارها وتشمل الخضروات أسعار الطماطم والخيار والبصل والليمون والفاكهة أسعار الموز والجوافة واليوسفي وغيرها، على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البرتقال

وصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ 8 جنيهات.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 5 جنيهات.

سعر التفاح

يتراوح سعر التفاح بين 10 لـ25 جنيها باختلاف النوع.

سعر المانجو

بلغ متوسط سعر كيلو المانجو 20 جنيها.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر اليوسفي

بلغ سعر الكيلو اليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيها.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيها.

سعر الفراولة

جاء سعر كيلو الفراولة بـ12 جنيها.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 3 و4 جنيهات.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.

سعر الخيار

جاء سعر كيلو جرام الخيار بـ 10 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ10 جنيهات.

سعر الخس

بلغ سعر الحزمة من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيها.

سعر الكوسة

اختلف متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.