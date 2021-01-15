أكثر من 16 زلزالا بإندونيسيا خلال 3 سنوات.. وخبير: صفائح تكتونية السبب

لا يمر عام وحتي يسقط منها ضحايا ومصابين نتيجة وقوع زلزال بها، ذلك هو حال دولة إندونيسيا التي تعرضت على مدار الثلاث أعوام الماضية لأكثر من 16 زلزالا، ولعل آخرها ما وقع أمس بقوة 6.2 درجة والذي ضرب جزيرة سولاويسي، ما تسبب في مقتل أكثر من 9 أشخاص فضلا عن إصابة المئات، وقال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في البلد الآسيوي، إن توابع قوية قد تعقب الزلزال.

12 زلزالا ضرب إندونيسيا في عام 2018

زلازل عديدة تعرضت لها إندونيسيا على مدار الأعوام الماضية، ففي عام 2018، شهدت وقوع 12 زلزالا، بدأت من يناير من العام نفسه في جزيرة جاوة وتسبب في إصابة 41 شخصًا بالإضافة إلى المفقودين، وفي إبريل شهدت الجزيرة ذاتها زلزال نتج عنه إصابة 21 شخصا بالإضافة إلى أضرار في مباني متعددة، كذلك وقع آخر في شهر يوليو وقع زلزالين تسبب أحدهما في إصابة 401 شخصًا.

شهدت 2018 زلزال آخر في أغسطس نتج عنه إصابة أكثر من ألف شخص، وفي سبتمبر من العام نفسه نتج عنه أكثر من 10 ألف مواطن إندونيسي في زالزال عرف باسم «تسونامي كبير»، ونتج عنه فقدان 600 شخص، ووفاة أكثر من 4 آلاف آخرين.

في عام 2019 توفى 11 شخصًا وأصيب 187 مواطن من الزلازل

وفي عام 2019، وقع زلزالين، الأول في مارس من العام نفسه في مدينة «لومبووك»، وتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 182 مواطن، والثاني في مدينة «سولاوسي»، في شهر إبريل من ذلك العام، ونتج عنه وفاة 3 مواطنين بالإضافة لعدد من 5 أصابات.

العام الماضي شهد وقوع عدة زلازل بدأت في مارس، تسبب في حالة من الذعر في أجزاء من جزيرة «سولاويسي»، ودفع السكان إلى الفرار إلى أراض مرتفعة رغم أن مسؤولي الصحة طالبوا بالمحافظة على إجراء الابتعاد اجتماعي لإبطاء تفشي فيروس كورونا، كذلك أغسطس من العام نفسه، تعرضت لزلزال بلغت قوته 6.8 درجة بحسب مقياس ريختر، في منطقة بحر باندا مقابل أرخبيل إندونيسيا، وتسبب في عدد من الإصابات والضحايا.

خبير: تعرضت لأكثر من 150 زلزالا والسبب الصفائح التكتونية

الدكتور محمد إبراهيم خبير الزلازل، أوضح أن إندونيسيا منطقة معروفة بكثرة الزلازل، موضحًا أنها خلال الفترة من 1901 وحتى عام 2019 تعرضت لما يقرب من 150 زلزالاً تتراوح قوتهم ما بين 6 و7 درجات، وفق تقارير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأضاف «إبراهيم» لـ «الوطن»، أن الطبقات الأرضية في إندونيسيا مختلفة قليلة، فسبب وقوع الزلازل بكثرة هو بسبب تلاقي الصفائح التكتونية الكبيرة في المنطقة.