ابنة هادي الجيار: كان سيظهر في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار ويعتزل

قالت بسنت هادي الجيار، ابنة الفنان الراحل هادي الجيار، إنها كانت قريبة للغاية من والدها خلال أيامه الأخيرة، قبل معرفه إصابته بفيروس كورونا، وكانت دائما تعطيه العقاقير الطبية الخاصة به، ولم يصاب إيا من أفراد الأسرة بالفيروس سواه: «أحنا مش متأكدين أنه أصيب بفيروس كورونا، لأن محدش مننا أتصاب خالص».

والدي كان سيظهر في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار ويعتزل

وأضافت «الجيار»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى عزله بأحدى أماكن العزل في المستشفى، وزارته قبل أيام من وفاته: «قالي أن جاله تليفون من مخرج طلبه في شغل واعتذر عنه، وقالي أنا لو طلعت من هنا كنت هظهر في الاختيار واعتزل بعدها».

وتابعت: «بابا كان رايق وحنون ودمه خفيف، وكان صديق للجميع».

والدي كذب شائعات وفاته قبل 10 أيام من الوفاة

من جانبها، قالت مشيرة هادي الجيار، إن والدها أصيب بفيروس كورونا، وحينها أذيع كذبا شائعات حول وفاته، وهاتفته عددا من البرامج الحوارية، وأكد كذب مثل تلك الشائعات السخيفة.

لم يعاني من ظهور أعراض فيروس كورونا

وأضافت «الجيار»، خلال استضافتها بالبرنامج، أنه في أعقاب ذلك، كان دائم التردد على بروفات التصوير، ولم يعاني من ظهور أيا من أعراض فيروس كورونا، لكن قبل وفاته بأسبوع، خضع إلى مسحة وأظهرت إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

ملحقش يشوف رسائل الأطمئنان عليه

وأوضحت أن والدها هاتفه عدد كبير من جمهوره ومحبيه أكثر من زملائه في الوسط الفني: «كانت رسائل بسيطة من ناس بسيطة من معارفه وأصحابه، وكان فيه على موبايله الكثير من الرسائل للأطمئنان عليه وملحقش يشوفها».

كان يطمح بالظهور في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار

وأكدت أن والدها كان يتابع مسلسل «الاختيار» في الجزء الأول منه بكل تفاصيلة، وكان يطمح بالظهور في الجزء الثاني من المسلسل وتحقق حلمه، وحينها أكد أنه في حال ظهر في العمل، فلن يظهر في أيا من الأعمال الدرامية بعد ذلك: «كان ناوي يعتزل بعد استكمال الاختيار، لأنه صحيا مكنش هيقدر».

وأشارت إلى أنها تواصلت مع مخرج العمل «بيتر ميمي» وأكد لها بأن دور والدها، وتصويره لـ15 حلقة من المسلسل الجديد، سيتم نشرها في كثير من أجزاء ومشاهد المسلسل: «والدي كان دمه خفيف جدا، ومش بيحب الأجواء المتنشنة».