العثور على قنبلة يدوية مع مراهق في مطار «هيثرو» بلندن

أثناء مروره بأمتعته في مطار هيثرو بلندن، وقع شاب في الـ19 من عمره في فخ الشرطة، بعد أن اكتشفت أنه يحمل في أمتعته قنبلة يدوية، مما أثار الذعر في نفوس المسافرين.

وتعرضت الصالة الثانية بالمطار اللندني لفوضى بعد عملية إجلاء جماعي قامت بها الشرطة، ونقلت مئات الركاب وموظفي المطار من المبني واقتادتهم إلى موقف سيارات مجاور مع وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتم استدعاء شرطة سكوتلاند يارد مباشرة إلى المبنى رقم 2، فور اكتشاف القنبلة في مطار هيثرو خلال ساعات الجمعة.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً وتم إخلاء المنطقة المجاورة، وبعد محاولات عديدة ليتحقق الضباط المتخصصون في العنصر وجدوا أنه لا يشكل أي تهديد.

واستمرت الرحلات الجوية في الإقلاع والمغادرة من المطار طيلة وقت التحقق من الحادث.

وقال أحد شهود العيان على الواقعة ويعمل عاملاً في متجر، إنه من المؤكد أن الشرطة تعاملت مع الأمر بجدية، وأنهم لن يقوموا بإخلاء المبنى إلا إذا اعتقدوا أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا على الجميع، مضيفا: «الشرطة قالت لنا أن نخرج سريعاً من أماكن عملنا المجاورة للمطار، ونغلقها بأسرع وقت ممكن».

وبحسب المتحدث باسم مطار هيثرو، أنه تم تعليق إجراءات الدخول والأمن والهجرة في المحطة لفترة وجيزة أثناء قيام السلطات بإجراء الفحوصات المناسبة، وذلك كإجراء احترازي، وقدم المطار اعتذاراً رسمياً للركاب عن ما حدث.

حادث في مطار «هيثرو»

وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مطار «هيثرو» لمثل هذا الحادث، ففي عام 2018 قال المطار إنه يتعامل مع «حادث خطير» خاص بطائرتين.

وقالت متحدثة باسم المطار: «نعمل بشكل وثيق مع أجهزة الطوارئ، سنحاول تقليل الرحلات بشكل واضح، وتم إجلاء ركاب من طائرات بعد الحادث».