«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن الاستزراع السمكي في مصر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مصر الأولى إفريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي».

مصر تتصدر المركز الأول على مستوى إفريقيا والسادس عالميا

وجاء في التقرير، أن التوسع الكبير الذي حرصت عليه الدولة في مجال الاستزراع السمكي ساهم في تصدر مصر المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا والسادس عالميا في هذا المجال، بعد أن وضعت الحكومة خطة قومية لإزالة الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك الأسماك وزيادة المعروض منها بما يساهم في خفض الأسعار وصولا إلى تصدير الفائض.

نصيب مصر من إنتاج الاستزراع السمكي مليون و400 ألف طن

وأضاف التقرير، أن الحكومة نفذت عدة مشروعات للاستزراع السمكي بجانب تطوير البحيرات وإزالة التعديات عليها، وتطهير وحماية المسطحات المائية بشكل عام، بما يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل للشباب، وبلغ متوسط إنتاج هذه المزارع مليوني و400 ألف طن، ونصيب مصر من إنتاج الاستزراع السمكي مليون و400 ألف طن.

تضاعفت معدلات إنتاج مصر من الثروة السمكية بعد تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي

وتابع التقرير، أن مصر تتمتع بالعديد من المسطحات المائية التي تتميز بثروات قومية هائلة سواء كان البحار أو نهر النيل، فكلاهما يتميز بإنتاج ألوان من الأسماك والحيوانات البحرية، لذا تسعي وزارة الصحة وخاصة هيئة الثروة السمكية إلى زيادة معدلات الإنتاجية وتصدير الفائض إلى الخارج، وتضاعفت معدلات إنتاج مصر من الثروة السمكية بعد تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي، لا سيما بركة غليون وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة.

وأشار التقرير، إلى أنه يتم العمل على تنفيذ خطة لزيادة الإنتاج السمكي من خلال تحويل مزارع النظام التقليدي إلى النظام المكثف وشبهة المكثف، والتوسع في الاستزراع التكاملي في الصحراء ومناطق الاستصلاح، وكذلك استخدام مياه الآبار وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وفقا لوزارة الزراعة.

مصر ضمن الدول الكبرى في مجال الاستزراع السمكي

وتصنف مصر ضمن الدول الكبري في مجال الاستزراع السمكي حيث بلغ إنتاج مصر من الأسماك نحو مليون و920 ألف طن، منها 80% من الاستزراع السمكي من جملة الإنتاج السمكي بمصر و 20% من المصايد الطبيعية أي 300 ألف طن من المصايد الطبيعية.