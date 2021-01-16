دينا عن تصريح أحمد زاهر حول «حرمانية مشاهد القبلات»: معتقدات دينية

«مشاهد البوس والأحضان مثيرة للغرائز وسيئة جارية في حق أصحابها» هكذا كشف الفنان أحمد زاهر عن رأيه في المشاهد الحميمية التي تتضمنها بعض الأفلام أحياناً، مشدداً على رفضه تقديم ابنتيه «ملك» و«ليلى» لهذه النوعية من المشاهد في أعمالهما الفنية.

وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض إزاء هذا الرأي، حيث أيدت فئة من الجمهور كلامه انطلاقاً من مفهوم «السينما النظيفة»، فيما هاجمه آخرون بدعوى أنه يضع قيوداً دينية على الفن.

معتقدات دينية

الفنانة دينا، التي سبق وأدت مشهد قبلة مع الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم «استاكوزا»، علقت على رأي أحمد زاهر، قائلاً: «ما قاله أحمد زاهر معتقدات دينية من الصعب تغييرها، فهو ليس برأي أو وجهة نظر تحتمل النقاش معه، ولكنه شيء حتمي بالنسبة إليه، فأنا مثلاً قمت بأداء مشهد القبلة في سن معين، وحينما كبرت لم أعد أقدم مثل هذه المشاهد».

وأضافت دينا في لـ«الوطن»: «رأيه يُحترم بكل تأكيد ولكن مينفعش نعممه على كل الناس أو نخليه مبدأ للعموم».

سكن البنات

وفي سياق مختلف، كشفت دينا عن انتهائها من تصوير دورها في مسلسل «سكن البنات» للمخرج محمد النقلي والمعروض حالياً عبر إحدي القنوات المشفرة، حيث أعربت عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن دورها في هذا العمل، والذي سيشهد نقلات عديدة في الحلقات المقبلة، بحسب قولها.

«سكن البنات» ينتمي إلي نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من وفاء عامر، منة فضالي، آيتن عامر، محمد نجاتي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ألفت عمر، حجاج عبدالعظيم، شيما الحاج، حسني شتا، إلهام عبدالبديع، هاجر الشرنوبي، شمس وكوكبة من النجوم من تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين.