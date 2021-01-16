ترامب يبلغ الكونجرس بصرف المساعدات إلى مصر دون تخفيض

في خطاب إلى الكونجرس الأمريكي، قرر الرئيس دونالد ترامب، عدم التوقيع على أي تخفيض للمساعدات إلى مصر، في مؤشر على القوة العلاقة بين واشنطن والقاهرة.

وبحسب موقع «المونيتور» الأمريكي: «تم استبعاد أي تخفيض من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والأردن من قائمة التخفيضات الكبيرة في الإنفاق المحلي والأجنبي التي أمر بها البيت الأبيض» وذلك عكس ما روجت له وسائل إعلام أمريكية أخرى.

وقال الموقع: «تم إلغاء أي تخفض في المساعدات الخارجية في وقت لاحق بعد مشاورات بين كبار مستشاري البيت الأبيض قبل إخطار الكونجرس يوم الخميس».

وأخطر البيت الأبيض الكونجرس ليلة الخميس بعزم الرئيس خفض 27.4 مليار دولار من الإنفاق الحكومي، من تمويل برامج التطعيم في الخارج، وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، ومساعدة المهاجرين واللاجئين، ووكالة حماية البيئة، وبرامج التبادل الثقافي الأجنبي.

من غير المرجح أن يقوم المشرعون الأمريكيون بأي تخفيض في البرامج الصحية حتى يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه يوم الأربعاء. تواصل «المونيتور» مع فريق بايدن الانتقالي للتعليق.

ومرر الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي ميزانية العام الجديد للولايات المتحدة والتي تتضمنت صرف مليار و350 مليون دولار الى مصر.

وصوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار اتهام ترامب، بـ«تحريض» أنصاره في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول - مقر البرلمان - الأسبوع الماضي.

وانضم عشرة نواب من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار، الذي جاء بنتيجة 232 صوتا مقابل 197.

وبات ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُعزل مرتين أو يتهمه مجلس النواب بارتكاب جرائم.

وسيواجه الرئيس الجمهوري الآن محاكمة في مجلس الشيوخ. وإذا أُدين قد يُمنع من تولي المنصب مرة أخرى.

ويغادر ترامب منصبه في 20 يناير، بعد هزيمته في الانتخابات في نوفمبر الماضي أمام الديمقراطي جو بايدن.