أستاذ تمويل: مبادرة السيسي لإحلال السيارات القديمة لها مردود إنساني

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال السيارات القديمة وتحويلها إلى غاز طبيعي ليس مردودها اقتصادي فقط، بل لها مردود إنساني أيضًا تكمن في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، موضحًا أن تلك المبادرة تهدف في المقام الأول إلى تحويل مصر للرقي والتحضر.

السوق المصري خصب للعمل في الطاقة النظيفة

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، على «Extra news»، أن تحويل السيارات بالغاز الطبيعي لها مردود كبير، خاصة أننا لدينا الوافر في الغاز الطبيعي، مشيدًا بالمعرض الذي افتتحه الرئيس السيسي مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، حيث ذكر أن السوق المصري سوق خصب للعمل في الطاقة النظيفة سواء بالغاز أو الكهروباء.

وزارة البترول تعمل علي المزيد من إنشاء المحطات بالغاز

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن المجال ما زال مفتوحا أمام الشركات العالمية الكبري، كما أن وزارة البترول تعمل علي المزيد من إنشاء المحطات بالغاز، مؤكدًا أن مجال الطاقة الشمسية مجال خصب ولكننا نسعى لجذب الاستثمارات من الغاز الطبيعي والبترول.

لم يحدث تطوير بشركة الحديد والصلب على مدار نصف قرن

من ناحية أخرى، ذكر هشام إبراهيم، أنه لا خلاف على أهمية صناعة الحديد والصلب في مصر، لكن شركة الحديد و الصلب لا تلعب دورا كبيرا في صناعة الحديد في مصر، كما أنه لم يحدث تطوير بشركة الحديد والصلب على مدار نصف قرن، والخسائر السنوية لشركة الحديد والصلب تقدر بمليار جنيه سنويا.

وأوضح أنه في بعض الأحيان إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب أفضل من تطوير مصنع قديم، كما أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب قرار اقتصادي فني تقني والمجتمع بأكمله يدفع ثمن خسائر شركة الحديد والصلب.