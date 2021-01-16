الزمالك يرفض اعتذار سانت إيتيان في أزمة مصطفى محمد

رفض نادي الزمالك الاعتذار المقدم من نادي سانت إيتيان الفرنسي، بشأن تصريحات رولاند رومير رئيس النادي الأخيرة عبر أحد البرامج التلفزيونية والتي شهدت اتهامه لبعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك بالحصول على عمولات من أجل انتقال مصطفى محمد لصفوف الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهو ما رفضته إدارة النادي وأعلنت إنهاء التعامل مع الناس الفرنسي وفشل مفاوضات انتقال اللاعب الي الدوري الفرنسي بشكل رسمي.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ«الوطن سبورت» أن النادي يرفض اعتذار النادي الفرنسي، ويطالب بالكشف عن المتورطين فى ملف العمولات، فى بيان رسمي أو تقديم اعتذار تلفزيوني من أجل الموافقة على الاعتذار المقدم من نادي سانت إتيان الفرنسي، عن تصريحات رئيس النادي رولاند رومير.

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