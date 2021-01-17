«البحوث الفلكية»: 2021-2022 افتتاح محطة رصد حطام فضائي بمطروح

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعهد لديه عدد من المشروعات المستقبلي فيما يتعلق بمجال الفلك ومتابعة نشاط النيازك، ومراقبة الحطام الفضائي، قائلا: «نعمل حالياً على إنشاء شبكة رصد متكاملة للمعهد ، حيث سيتم إنشاء عدد من محطات الرصد بمختلف مناطق الجمهورية لتغطية المجال الفضائي والجوي لمصر كاملاً».

إنشاء محطة لرصد الحطام الفضائي والنيازك بكل من أسوان ومطروح

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إنشاء محطة لرصد الحطام الفضائي والنيازك بكل من مدينة أسوان ومرسى مطروح والوادي الجديد، وذلك لزيادة قدرات المعهد في رصد الأجسام الفضائية، بجانب محطات حلوان والسويس ومحطة رصد القطامية.

وأكد رئيس المعهد أنه من المقرر الانتهاء من محطة رصد الحطام الفضائي بمدينة مرسى مطروح خلال العام المالي 2021ـ2022، مشيراً إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للتوسع وزيادة قدرات المعهد العلمية والبحثية التي تؤهله للرصد الدقيق والتسجيل اللحظي لكل ما يدور في مجال الفضاء.

وتابع القاضي، أنه من المقرر أيضا إنشاء محطة لرصد الحطام الفضائي بغرب مصر في مدينة الوادي الجديد، لافتاً إلى أن هناك دعما من وزارة التعليم العالي للمعهد ومجالاته وأبحاثه فيما يتعلق بمجالات الفلك.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعهد به عدد من المراكز البحثة والعلماء المتميزين القادرين على عمل الدراسات ورصد الظواهر الفلكية وتحليل بياناتها وإرسال تقارير كاملة عنها للجهات المختصة، فضلاً عن امتلاكها محطة رصد وتسجيل الزلازل والهزات الأرضية التي تعمل يومياً على رصد وتحليل بيانات الهزات الأرضية ودراسة التتبع الزمني لكل هزة.