احذرها لو عندك أندرويد.. 9 تطبيقات تتجسس عليك وتخترق الهاتف

خلال السنوات الأخيرة انتشرت الهواتف الذكية والتي أصبحت تدير أعمالنا ولا نبالغ إذا قلنا حياتنا الشخصية، لكن كما ساهمت التكنولوجيا في تسهيل حياتنا أصبحت تتجسس على الهواتف الشخصية، وآخرها كان تحديث سياسات تطبيق واتس آب الذي طالب المستخدمين إما بالموافقة على الإطلاع على بيانات الهاتف أو بحذف الحساب، الأمر الذي أثار غضب المستخدمين على مستوى العالم.

وعلى الرغم من تراجع القائمين على التطبيق عن العمل بالتحديثات إلا أن الأمر أثار حفيظة المواقع المهتمة بالتكنولوجيا والتطبيقات، حيث أعلن موقع «فوربس» الأمريكي عن القائمة السوداء للتطبيقات التي تتجسس على الهاتف الذكي.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها على مدار الساعة، أبرز التطبيقات والتي تتجسس عليك لحذفها فورًا، ونصائح خبراء التكنولوجيا للتعامل معها في السطور التالية..

تطبيقات تتجسس على هاتفك يجب حذفها فورا

AppleProtect

Google Play Service

Idea Security

SecurIt

Service

wallpaper girls

Wifi Pasword Cracker

Axgle

Buzz

ووفقًا لتقرير مجلة فوربس الأمريكية فإن تلك التطبيقات تستهدف هواتف الاندرويد، وتعمل تلك التطبيقات الضارة من خلال طلب أذونات لتحقيق أهداف خاصة بوظيفة التطبيق، ومن خلال هذا يمكن لتطبيقات التجسس، حيث يتنكر كما لو أنه المسؤول عن خدمات جوجل، ويصل إلى ميكروفون وكاميرا الهاتف.

بل إن بعض التطبيقات تعمل على إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية، ونسخ جهات الاتصال، وحتى تسجيل الصوت، وتتبع موقع الهاتف وحذف الملفات، وإلغاء أو إثبات التطبيقات المختلفة، والوصول إلى قاعدة بيانات «واتساب» على جهاز مصاب، وحذف جميع الرسائل المحفوظة.

نصائح للحفاظ على هاتفك من الاختراق

ونصح خبراء التكنولوجيا إذا كانت من مستخدي هواتف الاندرويد وتخشي من البرامج الخبيثة فيجب اتباع النصائح الآتية...

تحديث نظام التشغيل باستمرار.

تجنب تحميل التطبيقات المجانية من مطورين غير معروفين.

تثبيت برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة.