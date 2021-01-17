قصر أردوغان الصيفي يثير الغضب: تكلف 85 مليون دولار

يتكلف القصر الصيفي الذي يجري تشييده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة مارماريس الساحلية بجنوب غرب تركيا 640 مليون ليرة (85.6 مليون دولار)، وفقًا لبرنامج الاستثمار لعام 2021 الذي نُشر في الجريدة الرسمية للحكومة التركية يوم السبت.

جرى إنفاق ملايين الليرات على المبنى المكون من 300 غرفة الواقع في خليج أوكلوك، كما جرى تخصيص 20 مليون ليرة أخرى للقصر في عام 2021، وفقًا للميزانية السنوية.

وذكرت صحيفة «بيرجون» التركية، أنه جرى تخصيص 65 ألف متر مربع من الأرض للقصر، الذي من المقرر أن يضم عددًا من القصور الصغيرة مع حمامات سباحة وثلاثة مهابط للطائرات العمودية.

تعرض المشروع لانتقادات من نواب معارضين وجماعات حماية البيئة، بسبب تدمير الطبيعة لإفساح المجال لبنائه.

وأعاد هذا القصر الذاكرة إلى قصر أردوغان الرئاسي الرئيسي المكون من 1150 غرفة في أنقرة، والذي بناه على مساحة 3.1 مليون قدم مربع وتم بناؤه بتكلفة 615 مليون دولار.

ويجري تشييد قصر رئاسي ثالث في بلدة أحلات القديمة في مقاطعة بدليس شرقي تركيا.

وقال فيسي أويانك، الرئيس الإقليمي لحزب الشعب الجمهوري، على تويتر، أن أردوغان يبني القصر بمعدل سريع.

وأعلن أردوغان عن خطط بناء هذا القصر في 2019، ويقع بالقرب من بحيرة فان، يعتبر متحفًا في الهواء الطلق بسبب آثاره من العصر السلجوقي، بما في ذلك أعمال البناء والمقابر التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، والمنطقة مرشحة لموقع التراث العالمي.

ويجري بناء القصور على الرغم من الأزمة الاقتصادية في تركيا جراء تفشي وباء كورونا، وتدهور سعر العملة المحلية، وارتفاع الديون والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ تركيا.

وكثفت المعارضة التركية جهودها لفضح ممارسات الرئيس التركي في بناء القصور، فيما يزداد معاناة الناس مع وباء كورونا.