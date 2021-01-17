التحريات عن مصرع منتج سينمائي في انفجار سيارة: الحادث استغرق 120 ثانية

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مصرع محمود الفولي منتج فيلم شنطة حمزة للفنان حمادة هلال، و3 آخرين إثر حادث تصادم جراء انفجار سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو.

وأشارت التحريات إلى أن اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني، أدى إلى حدوث ماس كهربائي امتد لخزان الوقود مما تسبب في انفجار السيارة، جاء ذلك في غضون 120 ثانية طبقا لما رصدته الكاميرات والتحريات.

أشرف على التحريات اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث.

التحريات: السيارة اصطدامت بالحاجز الخرساني

وشرحت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، عن أنه أثناء قيادة سائق السيارة اختلت عجلة القيادة بين يديه، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، واصطدامت بالحاجز الخرساني، الذي تسبب في وقوع الحادث.

التصريح بدفن الجثث

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى مكان حادث انفجار السيارة، وتحفظت على الكاميرات، وتبين من خلال الفحص والتحري عن أن الحادث لم يستغرق سوي 120 ثانية، منذ محاولة السائق السيطرة على السيارة حتى وقع الانفجار، وصرحت النيابة بدفن الجثث، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، فى الساعات الأولى من صباح أمس، وقوع حادث انفجار لسيارة ملاكي أعلى كوبري محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبدأت القوات في إخماد ألسنة اللهب، وتبين أن تنك بنزين السيارة وراء وقوع الانفجار، وجرى العثور على 4 جثث من مستقلي السيارة وتبين أن من بينهم المنتج السينمائي محمود الفولي، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.