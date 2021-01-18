صلاح ذو الفقار في ذكرى ميلاده.. «يعشق الزمالك وتوفي أثناء التصوير»

فنان من الطراز الثقيل، تلون في عدد من الأدوار الفنية، ما بين الاجتماعي والكوميدي، استطاع أن يجذب إليه شريحة من الجمهور، إنه الفنان صلاح ذو الفقار والذي يحل اليوم ذكرى ميلاده، وفي التقرير التالي نوضح أبرز محطات حياته :-

- تخرج من كلية الشرطة، ثم عمل فيها مدرسا، واتجه بعد ذلك إلى السينما.

- عمل ممثلاً ومنتجاً وحصل على جائزة أفضل منتج عن فيلم «أريد حلا».

مساعدة أشقائه لدخوله الوسط الفني

- كان شقيقاه عز الدين ذو الفقار ومحمود ذو الفقار مخرجين، وفي وقت فراغه كان يحضر أوقات تصوير الأفلام.

- في عام 1955، أعطاه شقيقه الأكبر «عز الدين ذو الفقار» دور بطولة في فيلم «عيون سهرانة».

أشهر أعماله الفنية خلال مشواره الفني

- من أشهر أعماله «أغلى من حياتي، كرامة زوجتي، عفريت مراتي، مراتي مدير عام، الناصر صلاح الدين، الأيدي الناعمة، رد قلبي، الرجل الثاني».

- تزوج أربع مرات، وكانت آخر زيجاته بهيجة مقبل، والتي تحدثت عنه في لقاء تليفزيوني، قائلة: «كان مرح ويشع الطاقة ويحاول يغير مود كل من حوله، أصدقائه أغلبهم من خارج الوسط الفني، ومنهم زملاؤه من الشرطة»، حيث دام زواجهما 18 عامًا حتى وفاته، وأوصى أبناءه بها قبل وفاته لتظل علاقتهم قوية.

- حصل على العديد من الجوائز منها، «جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم أغلى من حياتي، وجائزة أفضل منتج عن فيلم «أريد حلا».

- عشق ذو الفقار فريق الزمالك، مما دفعه للمشاركة في حفل حضره عدد كبير من الفنانين للمساهمة في بناء مدرجات النادي، كما شارك عدد من الفنانين في لعب مباريات كرة قدم خاصة برفقة عبد المنعم إبراهيم، والفنان فريد شوقي لجمع تبرعات لبناء مسجد في نادي الاتحاد السكندري.

وفاة صلاح ذو الفقار

- توفي صلاح ذو الفقار في يوم 22 ديسمبر عام 1993 عن عمر ناهز 67 عاماً أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم «الإرهابي» على إثر أزمة قلبية مفاجئة، وقد تم بالفعل تأجيل تصوير المشهد بناءً على طلب من الفنان عادل إمام.