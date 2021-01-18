أروى اليمنية في العزل المنزلي: أتواصل مع جمهوري عبر السوشيال ميديا

أكدت الفنانة والإعلامية أروى اليمنية، أنها لا تزال في العزل المنزلي، منذ الثلاثاء الماضي، وهذا توقيت معرفتها بالإصابة بفيروس كورونا.

وقالت أروى، لـ«الوطن»، إنَّ حالتها مستقرة حتى الآن وتوجد في العزل المنزلي، وتتلقى بروتوكول العلاج على الرغم من أنها لم تشعر بأي أعراض حتى الآن، لكنها فضَّلت العزل والابتعاد عن أسرتها خوفا على زوجها وابنتها.

وأضافت أروى: «حرصت في فترة عزلي على التواصل مع الجمهور عبر السوشيال ميديا والذي أشعر منه بكل حب وتقدير، ومعظم الصور التي نشرتها عبر الإنستجرام صورا من فترة وليست جديدة كما ردد البعض».

أروى شريكة رامز جلال في مقلبه رمضان الماضي

أروى كانت شريكة رامز جلال في برنامجه الرمضاني «رامز مجنون رسمي» حيث شاركت رامز خلال المقلب بإقناع الضيف بدورها كمذيعة وأنه يتواجد في برنامج حواري وبالفعل يحضر الضيف من نجوم الفن والرياضة على أساس أن البرنامج حواري تقدمه أروى على غرار مجموعة البرامج الحوارية الناجحة التي قدمتها أروى مؤخرا ونالت نجاحا كبيرا وحققت نسب مشاهدة عالية، ليكتشف بعد ذلك الضيف أنه وقع في فخ برنامج رامز الجديد وليس برنامجا لأروى.

وكانت أروى قالت في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنها لم تتردد لحظة في قبولها للمشاركة مع رامز لأن رامز يتمتع بشعبية كبيرة وبرامجه ناجحة، ولكن من الصعوبات التي واجهتها في البرنامج هو توقف الطيران وتواجدها في دبي فترة طويله بعيدة عن أسرتها بسبب كورونا.

نجاة أروى من حادث مرفأ بيروت

كانت أروى شاهد عيان على حادث مرفأ بيروت حيث نشرت «أروى» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» مقطع فيديو وهي تتجول بسيارتها في محيط الحادث، مُعلقة عليها قائلة: «تصويري من سيارتي لولا القدر وصديقتي تمسكت فيا كان ممكن كون عند الانفجار.. الحمد لله على كل شيء وأشكركم على دعواتكم واطمئنانكم عليّا».