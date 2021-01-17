أستاذ جراحة قلب: لقاحات كورونا لا تقلل الإخصاب

أعرب الدكتور محمد سليمان، أستاذ جراحة القلب بهولندا، عن تخوفه الشديد من ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث ذكر أن الخوف ليس من نوعية وظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، لكن الخوف الأكبر من سرعة انتشار الفيروس، موضحًا أنه تم البدء في استخدام لقاح ضد فيروس كورونا في أوروبا.

الأطباء أول من خضعوا للقاحات كورونا في أوروبا

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن أول من خضعوا للقاح المضاد لفيروس كورونا في أوروبا هم من الأطقم الطبية الذين لهم تعامل مباشر مع المصابين بالفيروس، بينما الخطوة التالية سوف تكون التطعيم لجميع العاملين بالقطاع الصحي.

لا يوجد أي مخاوف من تناول لقاح فيروس كورونا

وأشار أستاذ جراحة القلب بهولندا، إلى أنه لا يوجد أي مخاوف من تناول لقاح فيروس كورونا، فكل الأقاويل التي يتناقلها الأفراد ليس في مصر فقط وإنما في دول العالم عن أن اللقاح يقلل الإخصاب أو عبارة عن شريحة تدخل الجسم تتابع الفرد، لا بد أن تنتهي لأنها غير صحيحة.

الفيروس كائن يسعى للحفاظ على حياته

وقال الدكتور إسلام عدنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، إن الفيروس كأي كائن حي، يسعى للحفاظ على حياته، لذا يتحور باستمرار ليصبح سريع الانتشار وليس أشد خطورة.