دونالد و«تجارة العفو».. هل يحمي ترامب نفسه من العقاب قبل مغادرته؟

يسعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حاليًا إلى مناقشة قرارات عفو جديدة مع مستشاريه، مع استبعاد إصدارها بشكل علني، وفقًا لما قالته مصادر مقربة منه، لافتة إلى أنه قد يحدد قائمة العفو الجديدة في الساعات المقبلة.

قائمة ترامب التي يحاول مناقشتها، تأتي بهدف إصداره عفوا وقائيا قبل أن يغادر البيت الأبيض خلال الشهر الحالي، يحميه هو وأفراد عائلته المقربين منه، وأيضًا محاميه الشخصي رودي جولياني، ولكن لم توضح المصادر أيا من الأشخاص ينوي ترامب أن يشملهم ذلك العفو.

الحديث عن قائمة العفو، جاء بالتزامن مع مطالبة الكثيرين من أنصار ترامب الذين شاركوا في اقتحام مبنى الكونجرس وتتم حاليًا ملاحقتهم قضائيا، أن يصدر الرئيس المنتهية ولايته قرارا عفو بحقهم قبل مغادرة البيت الأبيض في الأيام المقبلة، وفقًا لسكاي نيوز.

وازدهرت تجارة «العفو» في الأيام الأخيرة لترامب مقابل مبالغ خيالية، حسبما أوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مضيفة أن حلفاء للرئيس جمعوا عشرات الآلاف ممن يريدون الحصول على عفو رئاسي، وطالبوه به بعدما تبين أنه لم يعد لديه فرصة لقلب نتائج الانتخابات لصالحه، وأن قدوم بايدن لا مفر منه.

مقتحمو الكونجرس يتهمون ترامب: الرئيس أمرنا بذلك

وجهت تصريحات مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس اتهامات لخطابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن المشاركين في تظاهرات الكونجرس، قالوا إنهم جاءوا بعد دعوات الرئيس ترامب من خلال رسالته التي تؤكد سرقة الانتخابات، وجهوده للضغط على الكونجرس لإلغاء النتيجة.

وأخبر رجل من ولاية كنتاكي، مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه وابن عمه بدآ مسيرة نحو مبنى الكونجرس، لأن الرئيس ترامب قال أن يفعلوا ذلك، فيما هتف الرجلان أوقفوا السرقة، قبل أن يشاركوا في اقتحام المبنى، وظهر رجل يصرخ في وجه ضابط شرطة أنه تمت دعوته هو ورفاقه إلى المكان من قبل رئيس الولايات المتحدة.