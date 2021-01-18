السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق تاجر في الهيروين بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة المتهم «م.ع» حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتوقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت التهمة عليه بإحرازه جوهر مخدر الهيروين، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرّح بها.

وأصدرت المحكمة قراراها بالسجن والغرامة بعد الإطلاع على أوراق التحقيقات، حيث كشفت أن المتهم، 36 عامًا، سائق، ولا يحمل رقم قومي، ويقيم بشارع المنياوي بمحافظة الجيزة، وأنه ضُبط أواخر شهر مايو الماضي وبحوزته مخدر الهيروين.

وكان أمر الإحالة في القضية رقم 8779 لسنة 2020 جنايات قسم الجيزة، المقيدّة برقم 1470 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، تضمن أنّ المتهم ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1_2_7 بند 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989، والبند رقم 2 من القسم الأولب من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997.

وأمرت النيابة في وقت سابق بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم، طبقاً لمواد الاتهمام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة المحاكمة.

الأمن يلقي القبض على المتهم

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال المساعد الأول لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ بداية الواقعة كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لضبط المتهم، وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه أثناء قيامه ببيع المواد المخدرة لأحد زبائنه.