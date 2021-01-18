بدء جلسة الاستماع لبيان رئيس الحكومة: «في معادها وكل النواب حضور»

بدأت جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وذلك للاستماع إلى بيان رئيس الوزراء لعرض نتائج تنفيذ برنامج الحكومة مصر تنطلق.

وحرص رئيس المجلس على عقد الجلسة في موعدها المحدد لها، مع التزام جميع أعضاء المجلس بالحضور.

فيما حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء على الحضور إلى مقر المجلس قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة، التزامًا بالمواعيد المحددة سابقًا.

ووجه «جبالي»، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على سرعة الاستجابة والحضور للبرلمان.

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما سيعرض الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن بيانا بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة.

ويتوالى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض برامجهم على مدار الجلسات البرلمانية القادمة ،حتى نهاية الأسبوع الجارى

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتمّ ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وذكر التقرير الصادر عن اللجنة العامة أمس، أنَّه تمّ مناقشة مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها «مصر تنطلق 2018 - 2022» والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به، إعمالًا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فب تنفيذ البرنامج.