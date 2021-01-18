رئيس الوزراء من البرلمان: 324 مليار جنيه استثمارات الحكومة خلال عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أثناء استعراضه برنامج الحكومة أمام مجلس النواب المصري، إنَّ الاستثمارات الحكومية بلغت نحو 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، مشيرًا لانخفاض معدلات التضخم السنوية ليصل لـ5.7% وهو أدنى مستوى له منذ 14 عامًا، مشددًا على أنَّه تمّ السيطرة على أسعار السلع الغذائية وزيادة الإنتاج والمعروض من السلع الأساسية بالأسواق.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنَّه خلال أزمة كورونا لم تحدث شكوى أو نقص بخصوص السلع الأساسية التي تمس معيشة المواطن المصري حيث كانت الحكومة تعمل على مدار اليوم لتوفير كافة السلع الاستراتيجية المطلوبة للمواطنين المصريين وحافظنا على الأسعار بدون أي زيادة.

وتابع رئيس الوزراء، أنَّه فيما يتعلق بمحور توفير الموارد التنموية لجهود التنمية، تم عمل اصلاحات كبيرة بمجال تحسين كفاءة التحصين الضريبي والجمركي من أبرزها التوسع في برامج دعم القطاع الغير رسمي بالاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي تمن دمجها خلال العامين الماضيين 438 ألف شركة، كما تمّ التصالح في 2808 قضية ضريبية، وبلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون ممول ضمن توسيع جهود القاعدة الضريبية.