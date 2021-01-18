عاجل.. مدبولي: أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتعثرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أثناء استعراضه برنامج الحكومة أمام مجلس النواب المصري، إنَّه في إطار التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص تمّ طرح 3 مشروعات، مع توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضين، ومنها نحو 4 مليارات ساعدت في الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا في الفترة من يوليو 2018 ليوليو 2020.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنَّه تمّ إطلاق بوابة إلكترونية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي، حيث تمّ الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة على مستوى الجمهورية في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتجد المحلي محل الواردات، فقد تمّ إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة المشورعات المتوسطة والصغيرة وأكثر من 2290 وحدة بهذه المجمعات صديقة للبيئة، وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وإصدار نحو 19 رخصة صناعية جديدة.